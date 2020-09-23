Посол России раскритиковал санкции США против Мадуро

Санкции США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном являются примером грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом, заявил посол России в Боливарской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Мелик-Багдасаров заявил, что в сложившейся ситуации «мы снова сталкиваемся с голословными обвинениями», передает РИА «Новости».

«Если кто-то пытается оправдаться в глазах международного сообщества, вводя односторонние санкции против независимого государства, его руководства, представителей госвласти под предлогом их сотрудничества с другим независимым государством, то пусть пояснит, какая конкретно норма международного права или соглашения, или резолюции СБ ООН была нарушена», – пояснил дипломат.

Он напомнил, что в отношении Венесуэлы уже действует целый ряд американских ограничительных мер, не имеющих никакого отношения к международному праву и санкционному режиму ООН.

«Может быть, в Вашингтоне попросту запутались в собственных репрессалиях, испытывая кризис жанра? В общем, налицо очередной пример грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом», – подчеркнул посол.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о незаконности угроз США за сотрудничество с Ираном.

Напомним, в понедельник Вашингтон объявили о новых санкциях против Мадуро за сотрудничество с Тегераном.

Глава госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. В ответ Иран обвинил США во лжи.

В воскресенье генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не намерен делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана.