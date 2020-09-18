Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

В Турции два автобуса с российскими туристами попали в аварию, пострадали семь человек, сообщил пассажир одного из автобусов Сергей Панин.

«Два автобуса с российскими туристами попали в ДТП около Аланьи в Турции. Семь человек пострадали», – сказал Панин ТАСС.

В местной полиции сообщили, что пока не имеют информации об аварии.

«Мы подтверждаем факт аварии, в котором был задействован один автобус. Детали происшествия выясняем», – сообщили РИА «Новости» в российском генконсульстве в Анталье.

Ранее российских туристов ночью выселили из отеля в Турции, так как у гостиницы не оказалось лицензии на туристическую деятельность. Кроме того, Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели ребенка в отеле в 2019 году: девочка, отдыхавшая в отеле с родителями, умерла от травм, полученных после того, как ее руку засосало в трубу бассейна. Газета ВЗГЛЯД писала в сентябре того же года, что с начала туристического сезона в Турции погибли 88 россиян.