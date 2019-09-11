С начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян

Почти 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», – передает РИА «Новости» слова Ерхова.

Он добавил, что и российские ведомства, и турецкие партнеры принимают необходимые меры, направленные на обеспечение должного уровня безопасности туристов.

«Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией», – сказал дипломат.

Он также назвал причины происшествий с россиянами.

«Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», – сказал Ерхов.

Он отметил также, что участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.

«В этой связи хотел бы обратить внимание наших соотечественников, отправляющихся на отдых в Турцию, на необходимость соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными на дорогах, пользоваться для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицированных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений», – сказал российский посол.

Ерхов подчеркнул, по-прежнему немало фактов, когда россияне, злоупотребляя преимуществами системы «все включено», становятся сами причиной произошедших трагедий.

«Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», – сказал Ерхов, который добавил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети.

Напомним, в середине августа 12-летнюю девочку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме, она впала в кому. Девочка скончалась от последствий травм 28 августа. Позже в Турции в бассейне погибла еще одна, 19-летняя, россиянка.

Кроме того, в конце августа стало известно о смерти 16-летней россиянки от перитонита в турецкой больнице, после чего разразился скандал в связи с изъятием у нее органов.

В июне в районе Аланьи в ДТП погибла семейная пара из России – их сбила машина, а в мае в Турции погиб российский парапланерист.

В августе прошлого года туристка из России умерла, купаясь в море в Турции, в конце 2017 года тело 19-летней россиянки нашли в машине возле Стамбула. В том же году в июле на анталийском побережье Турции погибли сразу пять российских туристов. Перед этим при пожаре в отеле в Кемере пострадали несколько россиян.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что еще один ребенок из России пострадал в бассейне в отеле в Турции – девочка упала с горки в бассейне и захлебнулась, ударившись головой.