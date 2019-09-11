С начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян

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11 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Польша сделала Украине подарок за счет России

Польша снова выкручивает руки Газпрому Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». Такой подарок Украине устроила Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно, а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы. Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

Трампу надоело спорить с Джоном БолтономФото: Leah Millis/Reuters
Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Сторонник атакующей имперской внешнеполитической стратегии так и не сумел навязать президенту США свое видение американского курса. С чем связана отставка Болтона, в чем он не смог найти с Трампом общий язык и какое значение это событие имеет для России? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были времена и полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...

Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              С начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян

                 11 сентября 2019, 09:09
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
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              Почти 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

              «Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», – передает РИА «Новости» слова Ерхова.

              Он добавил, что и российские ведомства, и турецкие партнеры принимают необходимые меры, направленные на обеспечение должного уровня безопасности туристов.

              «Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией», – сказал дипломат.

              Он также назвал причины происшествий с россиянами.

              «Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», – сказал Ерхов.

              Он отметил также, что участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.

              «В этой связи хотел бы обратить внимание наших соотечественников, отправляющихся на отдых в Турцию, на необходимость соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными на дорогах, пользоваться для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицированных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений», – сказал российский посол.

              Ерхов подчеркнул, по-прежнему немало фактов, когда россияне, злоупотребляя преимуществами системы «все включено», становятся сами причиной произошедших трагедий.

              «Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», – сказал Ерхов, который добавил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети.

              Напомним, в середине августа 12-летнюю девочку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме, она впала в кому. Девочка скончалась от последствий травм 28 августа. Позже в Турции в бассейне погибла еще одна, 19-летняя, россиянка.

              Кроме того, в конце августа стало известно о смерти 16-летней россиянки от перитонита в турецкой больнице, после чего разразился скандал в связи с изъятием у нее органов.

              В июне в районе Аланьи в ДТП погибла семейная пара из России – их сбила машина, а в мае в Турции погиб российский парапланерист.

              В августе прошлого года туристка из России умерла, купаясь в море в Турции, в конце 2017 года тело 19-летней россиянки нашли в машине возле Стамбула. В том же году в июле на анталийском побережье Турции погибли сразу пять российских туристов. Перед этим при пожаре в отеле в Кемере пострадали несколько россиян.

              Напомним, 3 сентября сообщалось, что еще один ребенок из России пострадал в бассейне в отеле в Турции – девочка упала с горки в бассейне и захлебнулась, ударившись головой.


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