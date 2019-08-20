Дипломаты рассказали о критическом состоянии затянутой на дно бассейна в Турции девочки из России

Несовершеннолетняя россиянка, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, находится в критическом состоянии, сообщил дежурный дипломат генконсульства РФ в Анталье.

«Генеральное консульство подтверждает факт экстренной госпитализации российской несовершеннолетней гражданки 2007 года рождения в результате несчастного случая, произошедшего 18 августа этого года в бассейне отеля «Санхилл» города Бодрум. По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей», – пояснил представитель консульства, передает ТАСС.

Случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного договором лимита, отметили в консульстве.

Генконсульство также направило запросы в губернаторство провинции Мугла и правоохранительные органы для получения официальных данных по происшествию.

Отец заметил, что его 12-летняя дочь не выныривает из бассейна и нырнул к ней на помощь, передает «Московский комсомолец». Даже после того, как насос остановили, не удавалось извлечь руку ребенка.

Освободить девочку удалось только после того, как отдыхающие выломали часть трубы, но к этому моменту девочка уже не дышала, поясняет издание. За прошедшие два дня врачи пять раз запускали сердце девочки, добавила ее мать.