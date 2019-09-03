В бассейне в Турции серьезно пострадал еще один ребенок из России

Еще один ребенок из России пострадал в бассейне в отеле в Турции – девочка упала с горки в бассейне и захлебнулась, ударившись головой, сообщили СМИ со ссылкой на родственников пострадавшей.

Тетя девочки Валентина рассказала, что та упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась. По ее словам, девочку доставили в больницу, сообщает РЕН-ТВ.

«Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой», – рассказала женщина.

Напомним, в середине августа 12-летнюю девочку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме, она впала в кому. Девочка скончалась от последствий травм 28 августа. Позже в Турции в бассейне погибла еще одна, 19-летняя, россиянка.

Кроме того, в конце августа стало известно о смерти 16-летней россиянки от перитонита в турецкой больнице, после чего разразился скандал в связи с изъятием у нее органов.

В июне в районе Аланьи в ДТП погибла семейная пара из России – их сбила машина, а в мае в Турции погиб российский парапланерист.

В августе прошлого года туристка из России умерла, купаясь в море в Турции, в конце 2017 года тело 19-летней россиянки нашли в машине возле Стамбула. В том же году в июле на анталийском побережье Турции погибли сразу пять российских туристов. Перед этим при пожаре в отеле в Кемере пострадали несколько россиян.