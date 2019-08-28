Пострадавшая в турецком бассейне девочка из России умерла

В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, которая пострадала в бассейне в Бодруме, сообщил ее отец Андрис Лейкуцис.

«В начале четвертого Алиска умерла», – написал он на своей странице «ВКонтаке».

О смерти девочка также сообщило посольство России в Турции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что состояние 12-летней девочки из России осложняется лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию.

12-летнюю девочку в середине августа затянуло в трубу на дне бассейна, в результате чего она впала в кому, медики сообщали о ее критическом состоянии.