Состояние пострадавшей в Бодруме российской девочки ухудшилось

Состояние 12-летней девочки из России, которая пострадала на турецком курорте Бодрум, осложняется лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию, сообщил заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак.

«Состояние девочки на сегодня оценивается как крайне тяжелое, появилась лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние позволяет осуществить транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Сегодня родители пострадавшей девочки приняли сложное решение, чтобы оставить ребенка на лечении в Турции и отказаться от транспортировки в Россию», – рассказал ТАСС прибывший в Турцию на помощь ребенку Русак.

По словам главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимира Копылова, в Петербурге ребенку будет оказан весь комплекс мер медико-социальной помощи. Однако семья девочки еще неделю пробудет в Турции, где помощь в сопровождении ситуации будет оказывать МИД России.

«К сожалению, участие российских специалистов в лечении на турецкой территории будет весьма ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам, договоренность о регулярных консультациях сохраняется», – отметил Копылов.

12-летнюю девочку затянуло в трубу на дне бассейна, в результате чего она впала в кому, медики сообщали о ее критическом состоянии.