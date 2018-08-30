Российская туристка умерла в Турции

В турецкой Аланье после купания в море погибла российская 74-летняя пенсионерка Вера Ярутина.

Пожилая женщина купалась в море, как вдруг ей стало плохо. Очевидцы вытащили ее из воды и вызвали скорую помощь, сообщает Aksam.

Ярутину доставили в местную больницу, однако спасти женщину не удалось.

Месяц назад дипломаты подтвердили смерть еще одной россиянки в Турции, которая также погибла после того, как ей стало плохо в воде.