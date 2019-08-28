СК начал проверку сообщений об изъятии органов у умершей в Турции россиянки

В июле в частной клинике в Турции умерла 16-летняя жительница Красноярска. Ее родители утверждают, что в турецкой больнице ей не оказали должной помощи, а тело на родину вернули якобы без нескольких внутренних органов, сообщают СМИ.

О смерти дочери Софьи в июле сообщил Вячеслав Ланшаков в своем Facebook. Он заявил, что врачи «ребенка просто убивали и ничего не делали» – она умерла «в мучениях».

ТВК сообщает, что семья Ланшаковых в начале июля 2019 года автопробегом на машине отправилась в Турцию. На девятый день путешествия у дочери Софьи резко заболел живот, в полдень ее доставили в частную клинику «Сиедра». В 19.00 – спустя семь часов – у нее произошла первая остановка сердца, а через полтора часа она скончалась.

Отец девочки заявил, что девочка погибла от халатности турецких докторов.

«Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался – ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов – очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», – заявил Вячеслав Ланшаков.

Врачи не выдали родителям никаких медицинских справок и результатов анализов крови, показав только свидетельство о смерти. В нем указано, что девушка умерла от перитонита.

Родители уже обратились в правоохранительные органы. Следователи СУ СК по Красноярскому краю проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой станут известны в сентябре 2019 года. Если выяснится, что у девушки действительно изъяли органы, Ланшуковы намерены добиваться справедливости через ЕСПЧ.

Новостной турецкий портал Ensonhaber сообщал, что тело девушки было отправлено в антальское судебно-медицинское учреждение для проведения вскрытия, проходила прокурорская проверка, а жандармерия начала расследование инцидента, сообщает «Проспект мира».

Портал отмечает, что 21 августа Ланшуков опубликовал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пожаловался на турецких врачей. По заявлению Вячеслава, врачи препятствовали отправке тела в Россию, а уже здесь при вскрытии судмедэксперты и следователи якобы зафиксировали отсутствие некоторых органов – в том числе матки. В обращении Ланшуков просит Эрдогана взять ситуацию под контроль и утверждает, что в России уже заведено уголовное дело.

СМИ сообщают, что девушка была моделью, участвовала в нескольких городских, российских и международных конкурсах красоты, имела несколько контрактов с разными брендами.

Ранее также сообщалось, что 12-летняя россиянка, которая пострадала в бассейне на курорте Бодрум в Турции, скончалась.