Умерла впавшая в кому в Турции россиянка

Россиянка, которая захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому, умерла в столичном НИИ Склифосовского.

По информации «Московского комсомольца», 19-летняя девушка скончалась вечером в понедельник, 2 сентября.

Несчастный случай произошел в Турции, где девушка была вместе с матерью. Она плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. После госпитализации девушка впала в кому, россиянку перевезли в московскую больницу.

В аквапарке раскрыли подробности инцидента, отметив, что записей с камер видеонаблюдения у них не сохранилось.

Это не первый трагический случай, случившийся с российскими туристами в Турции. Ранее 12-летняя девочка из Петербурга пострадала в бассейне в Бодруме в середине августа: ее затянуло в трубу на дне бассейна, после чего она впала в кому. Девочка скончалась от последствий травм 28 августа.