Россиянка впала в кому после купания в бассейне в Турции

Во время отдыха в Турции 19-летняя россиянка после плавания в бассейне в маске впала в кому.

Несчастный случай произошел в Турции, где девушка была вместе с матерью. Та не сразу поняла, что дочери стало плохо. Оказалось, что девушка в это время находилась без сознания, сообщает РЕН-ТВ.

Сейчас студентку привезли в Россию, она находится в реанимации в состоянии комы.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя россиянка, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, находится в критическом состоянии. Девочка 2007 года рождения оказалась затянута насосом на дно бассейна. Чтобы извлечь ее со дна, пришлось выломать часть трубы. К тому моменту девочка уже не дышала. В среду она скончалась в больнице после пребывания в глубокой коме.