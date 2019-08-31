В турецком аквапарке рассказали о ЧП с впавшей в кому россиянкой

В турецком аквапарке Sealanya Seа Park раскрыли подробности инцидента с 19-летней россиянкой, которая захлебнулась в бассейне и впала в кому.

«22 августа наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали «скорую», – сообщили в аквапарке «Известиям».

Также там отметили, что записей с камер видеонаблюдения у них не сохранилось. При этом, как сообщает издание, родственники и знакомые девушки сообщали в соцсетях, что все видеозаписи с камер видеонаблюдения в аквапарке были удалены. Родные пострадавшей просили помочь найти очевидцев, фото и видео из аквапарка.

Напомним, 19-летняя россиянка впала в кому после плавания в бассейне во время отдыха в Турции.