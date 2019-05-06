Российский парапланерист погиб в Турции

Представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в турецком городе Фетхие погиб российский парапланирист Андрей Куринин.

«Подтверждаем гибель в понедельник гражданина РФ Андрея Куринина 1975 года рождения, который прибыл в Турцию по линии туроператора «Пегас Туристик». Погибший самостоятельно, без инструктора, совершал прыжок с парапланом, предоставив документ о том, что он профессионально занимается парашютным спортом. Во время прыжка возникла нештатная ситуация. Куринин упал в море и погиб. Тело доставлено в морг», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

По его словам, погибшего опознала супруга. В генконсульстве добавили, что в настоящее время занимаются сбором документов, которые необходимы для отправки тела в Россию.

Ранее в СМИ Турции появилась информация о гибели Куринина во время прыжка с парапланом с горы Бабадаг в районе Фетхие. Очевидцы падения мужчины в море вызвали спасателей. Куринина достали из воды, он скончался по дороге в медицинское учреждение.

В прошлом году при невыясненных обстоятельствах в Турции погиб 19-летний россиянин. Предполагалось, что его могли сбросить с крыши отеля.