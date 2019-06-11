Семейная пара из России погибла в Турции

Двое россиян погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, об этом сообщил представитель генконсульства в Анталье.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену. ДТП произошло в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались», – сообщили в консульстве, передает ТАСС.

Летом 2018 года российского туриста в турецкой Анталье сбросили с крыши, в результате происшествия он погиб.