МИД пообещал разобраться в истории с изъятием органов у погибшей в Турции россиянки

Российские компетентные органы отправят запрос в минюст Турции в связи с проведением проверки по факту смерти 16-летней россиянки, родители которой обвиняют турецких врачей в незаконном изъятии ее органов, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«Речь идет о серьезном обвинении, и разбираться с ним надо соответственно, строго в установленном порядке, по имеющимся межгосударственным каналам. Насколько известно, Следственный комитет России начал проверку по факту смерти российской гражданки. Следует ожидать, что в ближайшее время в соответствии с Европейской конвенцией по взаимной правовой помощи по уголовным делам российские компетентные органы, видимо, обратятся с запросом в Минюст Турции. Глубоко сочувствуем горю матери, потерявшей дочь», – передает РИА «Новости» слова Ерхова.

По его словам, российские дипломаты продолжат оказывать содействие в решении этого вопроса.

Он добавил, что турецкие власти ведут расследование по факту гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой, руку которой засосало в трубу отельного бассейна.

«Окончательный ответ относительно причин произошедшего даст суд по итогам рассмотрения уже возбужденного дела. Это потребует определенного времени. Со своей стороны будем держать развитие ситуации на постоянном контроле, в том числе учитывая турецкие реалии и особенности местной правовой системы», – сказал Ерхов.



Он отметил, что турецкие врачи боролись за жизнь девочки одиннадцать дней.

«К несчастью, она скончалась, тело отправлено в Санкт-Петербург. Смерть ребенка – это огромное горе для семьи, и все наши мысли с родными и близкими Алисы. Прошу еще раз ее родителей принять самые искренние и глубокие соболезнования», – сказал дипломат.

По его словам, произошедшее с Алисой Адамовой продемонстрировало всю глубину сочувствия и солидарности, на которые способны наши люди.

«В Турцию для содействия местным врачам были направлены специалисты из Санкт-Петербурга. Стремление петербуржцев и администрации города помочь своей маленькой землячке и оказать ей на чужбине максимально возможное содействие не только понятно, но и заслуживает самой высокой оценки. Однако важный момент – российские врачи согласно турецкому законодательству не имеют права работать, то есть лечить, на территории Турции», – добавил Ерхов.

Напомним, ранее в среду Ерхов рассказал, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян.