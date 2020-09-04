Российских туристов в Турции выселили ночью из отеля

Российских туристов в Турции ночью выселили из отеля IQ Marmaris, поскольку у гостиницы не было лицензии на туристическую деятельность, пишут СМИ.

Полицейские опечатали IQ Marmaris, туристам пришлось переселяться в отель поблизости, передает Tourdom со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее эта гостиница была представлена у туроператоров Библио-Глобус, «Интурист», ANEX Tour, Sunmar и прочих, но сейчас она отсутствует на сайтах компаний.

Глава турагентства из Турции Мария Шекер сообщила, что такие прецеденты предсказуемы, поскольку многие гостиницы Турции не смогли продлить лицензию на осуществление деятельности и получить так называемый сертификат здоровья, который необходимо продлевать каждый месяц.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме гидов в Турции, с помощью которой они вынуждали отдыхающих покупать экскурсии.