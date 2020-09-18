Тихановская призвала к «незамедлительному международному вмешательству» в ситуацию в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила на сессии Совета ООН по правам человека, что ситуация в республике требует незамедлительного вмешательства международного сообщества.

Тихановская заявила в видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), что ситуация в республике «требует незамедлительного привлечения международного внимания», передает ТАСС.

Он указала, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

По словам Тихановской, действия властей Белоруссии находятся в прямом противоречии «со всеми международными нормами». Она напомнила, что республика взяла на себя обязательства по соблюдению основных прав человека, и «это также означает, что международное сообщество имеет право жестко реагировать в случае несоблюдения этих обязательств».

«Мы, демократическое большинство белорусов, неоднократно заявляли о нашей приверженности принципу верховенства закона, демократическим принципам и мирному диалогу. Я еще раз подчеркиваю наше стремление к диалогу с властями во имя нахождения мирного пути урегулирования кризиса в нашей стране», – сказала экс-кандидат в президенты.

Далее она перечислила ранее неоднократно выдвигаемые оппозицией требования к диалогу с властями: прекращение насилия, освобождение всех политзаключенных и проведение свободных и честных выборов в республике.

Тихановская отметила, что международное воздействие на власти Белоруссии в рамках отстаивания прав человека она не рассматривает в качестве вмешательства во внутренние дела республики: «Это всеобщий вопрос человеческого достоинства».

Между тем постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе дискуссии в СПЧ ООН заявил о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, так как оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

«Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым», – сказал он.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Координационный совет призвал власти республики немедленно начать переговоры. Лукашенко заявил, что совет является попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.