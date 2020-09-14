«Единая Россия» набрала почти 95% на выборах в Липецкий горсовет депутатов

Партия «Единая Россия» набрала 94,44% голосов на выборах в Липецкий городской совет депутатов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных на информационном табло ЦИК.

«Единая Россия – 94,44%», – передает ТАСС. По данным на табло ЦИК, также по 2,78% голосов получили представители «Справедливой России» и Партии пенсионеров.

Руководитель пресс-службы Липецкого горсовета Татьяна Сухаврева сообщила, что из 36 мест в городском парламенте 34 получат представители «Единой России». Официальные итоги выборов в городской парламент обнародуют 16 сентября, после чего будет назначено организационное собрание депутатов Липецкого горсовета шестого созыва.

Выборы в Липецкий городской совет депутатов шестого созыва проходили 11-13 сентября по новым правилам, по мажоритарной системе. По данным пресс-службы городского парламента, на 36 мест в горсовете претендовали представители шести партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, Партия пенсионеров, «Новые люди». Еще 26 кандидатов были самовыдвиженцами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.