СМИ: При столкновении катера с баржей в Сургуте погиб криминальный авторитет

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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но во не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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«Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

Рахмон и Лукашенко политически в некоторых аспектах очень похожи Михаил Метцель/ТАСС
Еще одна страна на территории бывшего СССР рискует получить в ближайшее время волну протестов не меньше, чем в Белоруссии. Президент Таджикистана правит страной с 1994 года и, похоже, хочет передать власть своему сыну. Повод тоже похожий, через месяц здесь выборы – и есть целый набор признаков, которые делают ситуацию в Таджикистане похожей на белорусскую, но со своими региональными особенностями. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
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Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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    СМИ: При столкновении катера с баржей в Сургуте погиб криминальный авторитет

    10 сентября 2020, 08:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Криминальный авторитет Владимир Зятьков известный как «Зятек» был на борту катера, который столкнулся с баржей в Сургуте. Он и еще трое погибли, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал РЕН ТВ, мужчина отдыхал на воде с семьей и друзьями.

    «Среди погибших значится Зятьков Владимир Иванович 1954 года рождения. Это данные Зятька, он в криминальном мире являлся «смотрящим» за городом. А сам он из Ишима», — сообщил источник Ura.ru.

    Зятьков впервые отправился за решетку в 19 лет, тогда он отсидел два года. После этого Зятьков не раз возвращался в тюрьму. Он провел 12 лет в колонии строгого режима за убийство при превышении пределов допустимой самообороны.

    Портал «Криминальный мир» уточнил, что Зятек отбывал наказание в «Полярной сове» – это одна из самых страшных российских тюрем. Она находится за полярным кругом. Туда отправляют террористов и маньяков, которых приговорили к пожизненному. Однако Зятьков в последние 30 лет не был замечен в нарушении закона.

    Тем временем Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения катера с баржей. На кадрах видно, что катер получил серьезные повреждения.

    Сотрудниками уральского следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями устанавливается владелец катера, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров.

    Напомним, в среду в Сургуте на реке Обь катер с пассажирами въехал в припаркованную баржу, в результате столкновения четыре человека погибли, еще четверо были ранены.


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