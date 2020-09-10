СМИ: При столкновении катера с баржей в Сургуте погиб криминальный авторитет

Криминальный авторитет Владимир Зятьков известный как «Зятек» был на борту катера, который столкнулся с баржей в Сургуте. Он и еще трое погибли, сообщили СМИ.

Как передает телеканал РЕН ТВ, мужчина отдыхал на воде с семьей и друзьями.

«Среди погибших значится Зятьков Владимир Иванович 1954 года рождения. Это данные Зятька, он в криминальном мире являлся «смотрящим» за городом. А сам он из Ишима», — сообщил источник Ura.ru.

Зятьков впервые отправился за решетку в 19 лет, тогда он отсидел два года. После этого Зятьков не раз возвращался в тюрьму. Он провел 12 лет в колонии строгого режима за убийство при превышении пределов допустимой самообороны.

Портал «Криминальный мир» уточнил, что Зятек отбывал наказание в «Полярной сове» – это одна из самых страшных российских тюрем. Она находится за полярным кругом. Туда отправляют террористов и маньяков, которых приговорили к пожизненному. Однако Зятьков в последние 30 лет не был замечен в нарушении закона.

Тем временем Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения катера с баржей. На кадрах видно, что катер получил серьезные повреждения.

Сотрудниками уральского следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями устанавливается владелец катера, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров.

Напомним, в среду в Сургуте на реке Обь катер с пассажирами въехал в припаркованную баржу, в результате столкновения четыре человека погибли, еще четверо были ранены.