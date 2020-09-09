При столкновении катера и баржи в Сургуте погибли четыре человека

В Сургуте на реке Обь катер с пассажирами въехал в припаркованную баржу, в результате столкновения четыре человека погибли, еще четверо ранены.

По предварительным данным, катер двигался на полной скорости по воде напротив речного порта, водитель в темноте не заметил стоящее грузовое судно. При столкновении на месте погиб один человек. Предполагается, что он был за рулем. На берегу скончались еще три человека, передает «Сургутинтерновости».

Среди пострадавших двое мужчин, женщина и трехлетний ребенок, они доставлены в больницу. Отмечается, что малышка находится в тяжелом состоянии.

На данный момент на месте работают спецслужбы. Тело водителя судна оказалось зажато конструкцией катера, чтобы его достать нужно проводить специальную спасательную операцию.

ЧП прокомментировал замглавы Сургута Алексей Жердев.

«Мы все находимся на месте, 8 человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», – цитирует ТАСС Жердева.