Медведев высказался об условиях труда мигрантов

Условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта «ПолитСтартап».

«Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан», – передает ТАСС его слова.

Медведев отметил, что задача любого государства и задача партии «Единая Россия» – обеспечить работой граждан своей страны.

Он также напомнил о мерах ответственности, которые предусмотрены для работодателей иностранцев в ряде стран. По его словам, в некоторых из них предусмотрена даже уголовная ответственность для тех, кто нанял мигрантов, за их поведение.

Кроме того, Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи со столкновениями выходцев из Армении и Азербайджана на территории России.

«Когда это все превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему (России), вот эти диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность», – подчеркнул единоросс.

Ранее сообщалось, что 4 августа выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать в родные страны из-за закрытия Казахстаном границы, устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Стычки удалось локализовать без участия Росгвардии.

Напомним, замглавы Совбеза сообщал, что в ситуации с коронавирусом почти половина мигрантов, не сумевших покинуть Россию, лишились работы, что может способствовать росту криминала.