Медведев спрогнозировал рост криминала из-за не сумевших покинуть Россию мигрантов

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3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
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Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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    Медведев спрогнозировал рост криминала из-за не сумевших покинуть Россию мигрантов

    3 августа 2020, 15:27

    Текст: Алина Назарова

    Почти половина мигрантов, не сумевших покинуть Россию из-за коронавируса, лишились работы, что может способствовать росту криминала, заявил на совещании «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

    «По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это, безусловно, создает такую питательную среду потенциально в этой сфере (роста криминала). Это, безусловно, может способствовать росту криминала в целом», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Медведева, положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность, о чем ему постоянно пишут граждане в своих обращениях. Он также добавил, что многие мигранты оказались в весьма сложной жизненной ситуации, оставшись просто без средств к существованию. «В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения», – отметил Медведев.

    Он также сообщил, что экспертным сообществом «предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию». «Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», – сказал он.

    По данным МВД, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России. «Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры», – считает Медведев.

    Он рассказал, что на эту тему уже ведется активная работа в экспертной среде. По мнению экспертов, следует учесть опыт других стран. «В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», – заключил замглавы Совбеза.

    Кроме того Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом в России должна развиваться по сценарию, отличному от США. «Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому – Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается крайне нестабильной», – сказал он.

    Зампред СБ уверен: «Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию». «Конечно, это не повод для злорадства, естественно, Соединенным Штатам Америки трудно с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании», – отметил зампред СБ РФ.

    Он убежден: «Нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере (в РФ), и дальше сохранялась».

    Между тем, в июне сообщалось, что в России количество преступлений в мае в условиях распространения коронавируса сократилось на 5,6%.


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