Медведев спрогнозировал рост криминала из-за не сумевших покинуть Россию мигрантов

Почти половина мигрантов, не сумевших покинуть Россию из-за коронавируса, лишились работы, что может способствовать росту криминала, заявил на совещании «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

«По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это, безусловно, создает такую питательную среду потенциально в этой сфере (роста криминала). Это, безусловно, может способствовать росту криминала в целом», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Медведева, положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность, о чем ему постоянно пишут граждане в своих обращениях. Он также добавил, что многие мигранты оказались в весьма сложной жизненной ситуации, оставшись просто без средств к существованию. «В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения», – отметил Медведев.

Он также сообщил, что экспертным сообществом «предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию». «Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», – сказал он.

По данным МВД, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России. «Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры», – считает Медведев.

Он рассказал, что на эту тему уже ведется активная работа в экспертной среде. По мнению экспертов, следует учесть опыт других стран. «В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», – заключил замглавы Совбеза.

Кроме того Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом в России должна развиваться по сценарию, отличному от США. «Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому – Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается крайне нестабильной», – сказал он.

Зампред СБ уверен: «Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию». «Конечно, это не повод для злорадства, естественно, Соединенным Штатам Америки трудно с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании», – отметил зампред СБ РФ.

Он убежден: «Нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере (в РФ), и дальше сохранялась».

Между тем, в июне сообщалось, что в России количество преступлений в мае в условиях распространения коронавируса сократилось на 5,6%.