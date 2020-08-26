МВД решило создать базу участников АУЕ

Правоохранительные органы рассматривают возможность создания единой информационной базы участников запрещенного в России движения АУЕ, сообщил врио замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», – передает РИА «Новости» ответ Кравчука на о возможности создания объединенной базы участников запрещенного движения.

Он пояснил, что в настоящее время у правоохранительных органов нет какой-то объединенной статистики по подросткам, которые вовлечены в АУЕ. Это связано с тем, что решение о запрете движения принято лишь недавно.

В августе Верховный суд признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ экстремистской организацией.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся АУЕвшие дети.