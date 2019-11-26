Стали известны подробности издевательств школьниц над сверстницей в Сургуте

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что это уже не первые жалобы на школьниц, однако ранее «не было записей с камер», передает Ura.ru.

Он добавил, что девушки «подписаны на группы в соцсетях, пропагандирующих АУЕ-движение, слушают блатную музыку».

Издевательства подростки записывали на телефоны, передает «К-Информ». Согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик.

После того, как стало известно об инциденте, помимо полиции проверку начал проводить и следственный комитет Югры.

«Вся информация, которая была озвучена в первоисточниках, обязательно будет проверена. Будет проводиться работа и по розыску других пострадавших», – сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Кроме того, свою проверку проводит и мэрия Сургута.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



АУЕ – радикальное течение, которое романтизирует криминальную жизнь несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах в Санкт-Петербурге, связанных с деятельностью последователей субкультуры АУЕ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД