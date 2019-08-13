Подростки из банды АУЕ избили прохожего в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух подростков, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание. Молодые люди могут относиться к банде АУЕ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром во вторник. По предварительным данным, причиной нападения стало замечание, которое высказал прохожий – мужчина указал, что лица молодых людей были скрыты масками, а в руках один из них держал предмет, похожий на пистолет, передает портал 78.ru.

Сотрудники полиции Центрального района совместно с Росгвардией задержали подростков и доставили в отдел для разбирательства.

У них изъяли нож и пневматический пистолет. В данный момент устанавливается причастность молодых людей к возможным совершенным преступлениям и административным правонарушениям.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанные могут иметь отношение к банде АУЕ.

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