Школьницы в Сибири избили сверстницу на камеру

В Лесосибирске Красноярского края 15-летняя школьница жестоко избила 12-летнюю девочку, сообщило краевое управление МВД.

Инцидент произошел 8 мая в школе, где учатся подростки, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как установила полиция, в момент избиения другая 15-летняя школьница снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись попала в Сеть, его разместила на своем YouToube-канале телекомпания «Енисей». На кадрах можно увидеть, как школьница наносит своей жертве сильные удары ногами, после чего валит ее на пол и продолжает избиение девочки. При этом за кадром слышен смех снимающей видео школьницы.

Сейчас родители 15-летних подростков привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сами школьницы поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

В декабре в Омске школьницы 13 и 15 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сняв это на камеру.