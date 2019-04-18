Подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников в Омске

В Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних; полиция начала проверку.

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что группа подростков в Омске издевалась над пожилым мужчиной: они кидали в него камни и били ногами. Позже появились сообщения, что они же жестоко избили своих сверстников.

Пенсионера избили 14 апреля, участники конфликта были установлены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД.

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В тот же день были зарегистрированы обращения четырех жителей Ленинского округа, чьи несовершеннолетние дети также пострадали от действий этих подростков.

«В рамках доследственной проверки для сбора полноценной и объективной доказательственной базы полицейские устанавливают очевидцев описываемых событий», – сообщили в полиции.

В УМВД по Омску уточнили, что в настоящее время проверка продолжается, дело пока не возбуждено.

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