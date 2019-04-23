Подростков приговорили за убийство инвалида на Урале

Березовский городской суд приговорил четырех подростков на сроки от 8,5 до почти десяти лет колонии за убийство молодого человека с ограниченными возможностями.

«Приговором Березовского городского суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет 9 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии», – говорится в сообщении на сейте СК по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло вечером 9 августа 2018 года. Четверо пьяных подростков 14-16 лет и их 13-летняя подруга встретили на улице ранее им незнакомого 20-летнего молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, заманили его в гаражи и жестоко избили. В результате нападения он погиб на месте.

Подростков признали виновными за убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью.

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Как сообщает РИА «Новости», убийство вызвало большой общественный резонанс. Петиция на портале change.org с призывом наказать убийц набрала более 190 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подросток убил приемную мать и бабушку.