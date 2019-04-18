Убившего приемную мать и бабушку подростка осудили в Тверской области

Суд в Тверской области приговорил к восьми с половиной годам воспитательной колонии подростка за убийство приемных бабушки и матери, которые воспитывали его с двух лет, сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел в мае 2018 года. В подвале одного из домов в деревне Сажино Конаковского района были обнаружены тела двух женщин; в тот же день по подозрению в убийстве был задержан подросток, усыновленный семьей в возрасте двух лет, говорится на сайте СК.

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Мальчик расправился с женщинами с помощью топора и ножа «на почве личных неприязненных отношений».

Позже он вскрыл сейфы приемной матери и похитил оттуда почти 370 тыс. рублей.

«Приговором суда подростку назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», – сказано в сообщении.

Отмечается, что осужденный планировал преступления, искал информацию о способах убийства в Сети, а впоследствии целенаправленно пытался скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что в Омске подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников.