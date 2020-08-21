Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха на станции

Экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в российский сегмент и закрыл люки, сообщили в Роскосмосе.

«Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено», – приводит сообщение госкорпорации ТАСС.

В Роскосмосе уточнили, что экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника. Вместе со специалистами центров управления полетами они проконтролируют давление в закрытых модулях, чтобы определить возможное место утечки атмосферы. «В первой половине дня понедельника, 24.08.2020, состоится обсуждение результатов работ с партнерами, по итогам которых будет определен дальнейший план действий», – подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее были закрыты люки в российский модуль МИМ-1, в российский модуль СО-1 («Пирс») и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15».

Как уточнили в госкорпорации, «согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление в российских модулях остается нормальным».

Накануне на Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили о планах изолировать весь экипаж МКС на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте. Утечка, предположительно, могла начаться через отверстие в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС, которое могло образоваться из-за попадания микрометеорита.

Напомним также, летом 2018 года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно. В конце мая 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российская госкорпорация и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе». В сентябре того же года Рогозин сообщил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако было принято решение сохранить эту информацию в тайне.

На борту МКС работает экипаж в составе астронавта НАСА Криса Кэссиди и российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

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