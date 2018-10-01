Роскосмос исключил одну из версий появления дыры в «Союзе»

Комиссия по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» установила, что дыра появилась не в результате производственного брака, а преднамеренно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в эфире «Первого канала», что комиссия завершила свою работу и пришла к выводу, что отверстие появилось не в результате производственного брака. «Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Роскосмоса напомнил, что 15 ноября космонавты выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле.

Он сказал, что по договоренности с НАСА не может комментировать ход расследования до его завершения. «Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно – будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике», – сказал Рогозин.

Напомним, в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, было обнаружено просверленное отверстие. Изначально расследование велось по трем направлениям.