Названы три версии повреждения «Союза МС-09»

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что расследование повреждения космического корабля «Союз МС-09» ведется по трем направлениям.

Все три направления рассматривают преднамеренное сверление отверстия в «Союзе», передает РИА «Новости».

Согласно первой версии, дыру просверлили на Заводе экспериментального машиностроения; по второй версии, отверстие появилось, когда корабль доставили на космодром Байконур; наконец, третья версия рассматривает повреждение «Союза» уже в космосе.

Комиссия Роскосмоса по расследованию причин появления отверстия в корабле в начале следующей недели проведет первое заседание. До этого будут проверены выводы внутренней комиссии РКК «Энергия» с целью «определения полноты предоставленных данных».