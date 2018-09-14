Сообщения о новых повреждениях в «Союзе» опровергнуты

Сообщения СМИ о новых повреждениях в «Союзе МС-09» не соответствуют действительности, сообщил источник в руководстве комиссии Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Информация, распространенная рядом СМИ, о появлении или обнаружении новых повреждений на корабле «Союз МС» действительности не соответствует», – сказал источник ТАСС.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли рассказали о следах сверла на противометеоритной защите пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-09» и назвали предполагаемое время появления дыры, которая привела к падению давления на МКС.

Напомним, источник рассказал, что новые данные о ситуации с отверстием в корабле «Союз МС-09» опровергают версию об «астронавтах-диверсантах».