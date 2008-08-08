Новые данные опровергли версию об «астронавтах-диверсантах» на МКС

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что новые данные о ситуации с отверстием в корабле «Союз МС-09» опровергают версию об «астронавтах-диверсантах».

Источник РИА «Новости» сообщил, что датчики МКС зафиксировали небольшое снижение давления за несколько суток до того, как в корабле нашли дырку. Падение давления в рамках 0,5 мм ртутного столба в час считается допустимым, поэтому на случившееся сперва не реагировали.

Двое-трое суток давление падало по нарастающей. Ночью 30 августа было зафиксировано падение в 0,8 мм ртутного столба. Космонавты в это время спали спали.

Данные российский ЦУП получил от США.

Источник пояснил, что действия «астронавтов-диверсантов» привели бы к резкому падению давления сразу после того, как сверло проделало бы дырку в корабле. Так что «более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось».