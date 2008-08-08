На экране противометеоритной защиты «Союза» нашли следы от сверла

Источники в ракетно-космической отрасли рассказали о новых следах сверла на корабле «Союз МС-09» и назвали предполагаемое время появления дыры, которая привела к падению давления на МКС.

Как сообщил источник ТАСС, следы от сверла найдены на экране противометеоритной защиты. Эта защита находится снаружи корабля, она установлена в 15 мм от герметичного корпуса.

Перед тем, как дыра была заделана, космонавты провели фото- и видеосъемку, использовав эндоскоп. Так удалось обнаружить следы сверла на противометеоритном экране. Как пояснил источник, сверло прошло корпус «навылет» и уперлось в негерметичную защиту.

Другой источник сообщил, что эта защита ставится на «предпоследнем этапе сборки корабля». В цеху окончательной сборки корабль фотографируют. Фотографируют и экран перед установкой. На снимках следов от сверла нет. По словам источника, «корабль просверлили позже, полностью собранным».

В цеху «Союз» стоит примерно две недели, после этого его отправляют на три месяца на контрольно-испытательный стенд. На этом этапе съемка не предусмотрена.

Источник заявил, что дыру могли просверлить на самом последним этапе сборки или в КИС. Появление дыры во время транспортировки на Байконур источник считает маловероятным, как и повреждение во время пребывания на самом космодроме.