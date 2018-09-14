Роскосмос предостерег от «сваливания в фантастику»

СМИ должны постараться «не сваливаться в фантастику» в ситуации вокруг повреждения корабля «Союз МС-09» до завершения расследования, заявил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.

Устименко, в ответ на соответствующий вопрос журналиста РИА «Новости», написал в Facebook, что Роскосмос не будет комментировать сообщения о «новых дырах» в «Союзе» до завершения расследования, и посоветовал СМИ «не сваливаться в фантастику и явные домыслы».

Ранее в Ракетно-космической корпорации «Энергия» опровергли сообщения СМИ о новых повреждениях в корабле «Союз МС-09».