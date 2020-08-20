На МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха, заявил источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что угрозы для безопасности МКС и экипажа нет.

В июне врачи Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов обнаружили превышение уровня шума в каютах российских и американских модулей на Международной космической станции.