Рогозин решил сохранить в тайне происхождение «дырки» в МКС

Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Оно было в бытовом отсеке [корабля «Союз МС-09»], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

«Должна же быть какая-то тайна у нас», – сказал глава Роскосмоса.

Летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.

Напомним, в мае Рогозин заявил, что Роскосмос и НАСА не будут разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

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