Макрон согласился на предложенные Путиным онлайн-переговоры по Ирану

Французский президент Эммануэль Макрон выразил готовность принять участие в предложенных российским лидером Владимиром Путиным онлайн-переговорах по Ирану и Персидскому заливу.

«Мы подтверждаем свою принципиальную готовность. Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе», – заявили в Елисейском дворце, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В пятницу Путин предложил в скором времени провести онлайн-переговоры руководителей стран-членов СБ ООН с участием Германии и Ирана.

Российский лидер предложил договориться о «параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия».