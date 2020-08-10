Появились сведения об обстановке в центре Минска

Введенные ранее ограничения на передвижение в центре Минска частично отменили, силовики разблокировали некоторые улицы. Большая часть протестующих покинула центр белорусской столицы, ситуация в целом вернулась в спокойное русло, сообщили очевидцы.

Больших групп протестующих в центре Минска больше не видно, движение транспорта частично восстановлено, однако из-за позднего времени автомобилей на улицах мало, передает РИА «Новости».

При этом в разных частях центра города можно встретить транспортные средства сотрудников милиции. Правоохранители через громкоговорители обращаются к оставшимся на улицах протестующим с просьбой расходиться.

Тем временем пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что сведения о пострадавших и задержанных появятся к утру, так как «события продолжаются», передает ТАСС.

В республике сохраняются перебои с доступом в интернет, недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти.

В воскресенье в ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Некоторые магазины в Минске сообщали, что не могут принимать оплату банковскими картами из-за проблем в работе терминалов.

Кроме того, не работали мессенджер Tekegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей.

Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.

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