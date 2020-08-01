Путин обязал крупные сайты-агрегаторы принимать карту «Мир» ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях 1 августа 2020, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка. По базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта. Ставка по накопительному счету осталась неизменной, передает РИА «Новости». Ранее средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России обновила минимум и составила 4,55%. Напомним, Центральный банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.

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