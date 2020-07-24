Банк России снизил ключевую ставку

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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              Банк России снизил ключевую ставку

                 24 июля 2020, 13:41
              Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Центральный банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум, следует из пресс-релиза регулятора.

              Совет директоров Банка России принял решение «снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых», передает сообщение РИА «Новости».

              «Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», – говорится в тексте.

              Отмечается, что «реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте».

              Ожидается, что «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

              «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – сообщил регулятор.

              Указывается, что динамика инфляции в 2020 году и в первой половине 2021 года «будет во многом формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса».

              «Дезинфляционное влияние слабого спроса связано с экономическими эффектами ограничений. Произошедшее с апреля укрепление рубля во многом компенсировало его ослабление в марте, ограничивая повышательное влияние валютного курса на потребительские цены. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», – заявляет ЦБ.

              При этом «в июне динамика потребительских цен была неоднородной». Это, в частности, связано «с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и услуг и реализацией отложенного спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции».

              «Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики. При этом увеличение годовой инфляции до 3,2% в июне (после 3,0% в мае) в значительной мере объясняется эффектом базы, в первую очередь в динамике цен на плодоовощную продукцию. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%», – указывается в сообщении.

              Показатели месячных темпов роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся вблизи или ниже 4% в годовом выражении. Месячный прирост цен с исключением сезонности продолжил снижаться в июне и останется на пониженном уровне до конца 2020 года на фоне сдержанного спроса. При этом показатель годовой инфляции продолжит увеличиваться в 2020 году «из-за эффекта низкой базы 2019 года».

              Вместе с тем денежно-кредитные условия «в целом смягчились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России», хотя «динамика процентных ставок в различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной».

              «Снизились кредитные и депозитные ставки, в том числе под влиянием принятых ранее решений о снижении ключевой ставки. Спреды доходностей корпоративных облигаций к ОФЗ уменьшились, приблизившись к уровням начала года. Вместе с тем повышенные кредитные риски ограничивают снижение процентных ставок. Продолжилось ужесточение неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта-апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка (...) Объем депозитов продолжает расти при сохранении положительных реальных процентных ставок по ним с учетом ожидаемой инфляции», – сообщает банк.

              Эксперты ожидают, что восстановление российской экономики будет постепенным на фоне поэтапного снятия ограничительных мер.

              «Вместе с тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности. Траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса», – предупреждают в ЦБ.

              Таким образом, прогнозируется, что ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году.

              Вместе с тем «дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными», дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью на фоне коронавируса, масштабов возможных мер борьбы с заболеванием и их влияния на экономическую активность, «а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер».

              «На краткосрочном горизонте ряд факторов может оказать повышательное давление на цены, в частности нарушение логистических цепочек в условиях сохраняющихся ограничений, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса. Краткосрочные проинфляционные риски могут также быть связаны с большей, чем предполагается в базовом сценарии, реализацией отложенного спроса на товары и услуги. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях», – предполагает ЦБ.

              На среднесрочную динамику инфляции окажет значительное влияние бюджетная политика, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых правительством для смягчения последствий коронавируса и «преодоления структурных ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021-2022 годах».

              Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября.

              Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что у Банка России есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что Банк России в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля.


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