Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум, следует из пресс-релиза регулятора.

Совет директоров Банка России принял решение «снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых», передает сообщение РИА «Новости».

«Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», – говорится в тексте.

Отмечается, что «реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте».

Ожидается, что «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – сообщил регулятор.

Указывается, что динамика инфляции в 2020 году и в первой половине 2021 года «будет во многом формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса».

«Дезинфляционное влияние слабого спроса связано с экономическими эффектами ограничений. Произошедшее с апреля укрепление рубля во многом компенсировало его ослабление в марте, ограничивая повышательное влияние валютного курса на потребительские цены. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», – заявляет ЦБ.

При этом «в июне динамика потребительских цен была неоднородной». Это, в частности, связано «с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и услуг и реализацией отложенного спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции».

«Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики. При этом увеличение годовой инфляции до 3,2% в июне (после 3,0% в мае) в значительной мере объясняется эффектом базы, в первую очередь в динамике цен на плодоовощную продукцию. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%», – указывается в сообщении.

Показатели месячных темпов роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся вблизи или ниже 4% в годовом выражении. Месячный прирост цен с исключением сезонности продолжил снижаться в июне и останется на пониженном уровне до конца 2020 года на фоне сдержанного спроса. При этом показатель годовой инфляции продолжит увеличиваться в 2020 году «из-за эффекта низкой базы 2019 года».

Вместе с тем денежно-кредитные условия «в целом смягчились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России», хотя «динамика процентных ставок в различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной».

«Снизились кредитные и депозитные ставки, в том числе под влиянием принятых ранее решений о снижении ключевой ставки. Спреды доходностей корпоративных облигаций к ОФЗ уменьшились, приблизившись к уровням начала года. Вместе с тем повышенные кредитные риски ограничивают снижение процентных ставок. Продолжилось ужесточение неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта-апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка (...) Объем депозитов продолжает расти при сохранении положительных реальных процентных ставок по ним с учетом ожидаемой инфляции», – сообщает банк.

Эксперты ожидают, что восстановление российской экономики будет постепенным на фоне поэтапного снятия ограничительных мер.

«Вместе с тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности. Траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса», – предупреждают в ЦБ.

Таким образом, прогнозируется, что ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году.

Вместе с тем «дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными», дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью на фоне коронавируса, масштабов возможных мер борьбы с заболеванием и их влияния на экономическую активность, «а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер».

«На краткосрочном горизонте ряд факторов может оказать повышательное давление на цены, в частности нарушение логистических цепочек в условиях сохраняющихся ограничений, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса. Краткосрочные проинфляционные риски могут также быть связаны с большей, чем предполагается в базовом сценарии, реализацией отложенного спроса на товары и услуги. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях», – предполагает ЦБ.

На среднесрочную динамику инфляции окажет значительное влияние бюджетная политика, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых правительством для смягчения последствий коронавируса и «преодоления структурных ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021-2022 годах».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что у Банка России есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что Банк России в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля.