Набиуллина оценила возможность нового снижения ключевой ставки

У Банка России есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», – передает ее слова ТАСС.

По словам главы регулятора, с начала пандемии российские банки реструктурировали кредитов на общую сумму почти 4,3 трлн рублей.

Портфель кредитов малому бизнесу с января по май вырос на 6,4%. «Мы понимаем, что в этом росте кредитования элемент вынужденности, когда предприятия на фоне снижения выручки берут больше кредитов», – отметила Набиуллина.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля.