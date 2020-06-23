ЦБ оценил возможность снижения ключевой ставки до нуля

Центробанк в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверно, к нулевой ключевой ставке не придем», – цитирует Заботкина ТАСС.

На минувшей неделе Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятора, возможно, будет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.