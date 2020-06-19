ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Такое решение регулятор объяснил тем, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире.

«Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», – уточнили в ЦБ.

Там добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В апреле ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса снизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года – начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения политики, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно.