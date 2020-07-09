Зеленский признал неготовность Украины к дистанционному обучению

Украинские школы пока не готовы перейти на дистанционное обучение по техническим причинам, признал президент страны Владимир Зеленский.

«Вы видите, что происходит с COVID-19 по всему миру – его контролировать очень сложно, не является исключением и Украина. Если говорить о сентябре – в принципе, технически [к дистанционному обучению] мы еще не готовы. Если дистанционное обучение – нужно, чтобы у нас 3G и 4G был по всей стране. У нас действительно улучшается связь. (...) Я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению», – приводит слова Зеленского УНИАН.

Также Зеленский выразил надежду, что новой волны коронавируса в стране не будет, и дети смогут приступить к нормальному учебному процессу.

Минздрав Украины сообщал, что в стране зафиксированы 51 тыс. 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американские школы могут лишиться финансирования в случае, если они не откроются в скором времени.