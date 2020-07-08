В ЮНЕСКО задумались о лишении российских артистов статусов послов доброй воли

Российские артисты, спортсмены и общественные деятели могут лишиться статусов послов доброй воли, артистов мира и чемпионов по спорту ЮНЕСКО, заявил источник в организации.

Упразднить звания могут из-за того, что его получили многие, «а результаты их работы не очень видны, они не предоставляют отчетности о своей деятельности», уточнил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что лишение статуса может затронуть не только российских деятелей, но и зарубежных.

Почетные звания ЮНЕСКО есть у россиян пианиста Дениса Мацуева, скульптора Зураба Церетели, журналиста Виталия Игнатенко, поэтессы Александры Очировой, певиц Алсу и Зара, хоккеиста Вячеслава Фетисова, дирижеров Валерия Гергиева и Владимира Спивакова и других.

Послы доброй воли – это известные люди из мира искусства, литературы, эстрады, спорта и других областей общественной жизни, которые считают своим долгом вносить свой вклад в усилия ВОЗ, направленные на повышение осведомленности в отношении важных проблем здравоохранения и путей их решения.

Назначаемые генеральным директором на двухлетний срок, они в тесном сотрудничестве с ВОЗ привлекают внимание к ее общим приоритетам или каким-либо конкретным проблемам здравоохранения, влияющим на жизнь и благополучие людей.