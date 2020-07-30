Трамп продлил разрешение на экспорт СПГ из США до 2050 года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Техасе объявил о продлении разрешения на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с территории США до 2050 года.

«Моя администрация объявляет сегодня [в среду] о продлении разрешения на экспорт американского СПГ по 2050 год», – приводит слова Трампа ТАСС.

В Минэнерго США пояснили, что речь идет о продаже американского СПГ странам, с которыми не заключены двусторонние соглашения о свободной торговле. До этого власти США, указали в ведомстве, продлевали это разрешение только на 20 лет.

В письменном заявлении министр энергетики США Дэн Бруйетт отметил, что этот шаг «принесет выгоду как Соединенным Штатам, так и их союзникам по всему миру».

«Только в этом году экспорт СПГ США сократит наш торговый дефицит более чем на 10 млрд долларов. Кроме того, экспорт американского СПГ обеспечивает в США десятки тысяч рабочих мест и привел к инвестициям в инфраструктуру на миллиарды долларов», – отметил министр. По данным Минэнерго, США экспортируют свой СПГ в 38 стран на пяти континентах.

Кроме этого, американский президент в среду подписал несколько разрешений, связанных с инфраструктурными проектами в Техасе. Два из них, по словам главы Белого дома, облегчат экспорт техасской нефти в Мексику.

«Через несколько минут я подпишу четыре важных разрешения, одобряющие жизненно важную трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру на границах нашей страны. <...> Они будут включать два разрешения, позволяющие экспорт техасской сырой нефти в Мексику» , – сказал американский лидер незадолго до подписания документов.

Напомним, в июне Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как обвал цен на газ поможет России в энергетическом противостоянии с США, а также об отказе Европы и Азии от американского газа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД