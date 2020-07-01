Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Министр обороны [США Марк Эспер] и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США [Марк Милли] провели брифинг для президента [США Дональда Трампа] в понедельник касательно планов вывода из Германии 9,5 тыс. военнослужащих. Это предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента [Трампа], оно также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, улучшит стратегическую маневренность и оперативную гибкость Европейского командования США», – приводит текст документа РИА «Новости».

По его словам, по мере обновления информация будет предоставлена персоналу, который может быть выведен из ФРГ, передает ТАСС.

Накануне председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что Соединенные Штаты могут передислоцировать часть выводимых из Германии войск не только в Польшу, но и в пару других стран Европы.

Напомним, в прошлую среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Москва предостерегла Вашингтон от нарушения Основополагающего акта Россия – НАТО. В ходе консультаций с США в Вене по стратегической стабильности Россия указала США на важность вывода американских войск из Европы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.

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