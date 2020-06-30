В Конгрессе допустили переброску войск США в Польшу и другие страны Европы

Соединенные Штаты могут передислоцировать часть выводимых из Германии войск не только в Польшу, но и в пару других стран Европы, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Конгрессмен сослался на информацию, полученную от помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза и других представителей американской администрации высокого ранга в ходе закрытого совещания для Смита и ряда других американских законодателей от оппозиционной Демократической партии, передает ТАСС.

По словам Смита, на этой встрече в Белом доме законодатели задали вопросы в том числе об американских планах сокращения воинского контингента США в Германии. «Они (О'Брайен, Медоуз и другие) нам подавали это таким образом, что мы не выводим войска из Европы, мы хотим передислоцировать их на более передовые позиции. Президент [США Дональд Трамп] говорил о Польше. Была упомянута и пара других стран», – заявил глава комитета по делам ВС нижней палаты Конгресса. Он не уточнил, куда еще в Европе, помимо Польши, США могут направить выводимые из ФРГ воинские части.

«Возможно, что передислокация войск из Германии отвечает нашим национальным интересам. Но до сегодняшнего дня президент и министерство обороны в этом не убедили. Пока мы не получим ясные ответы насчет того, в чем именно заключается план, как это поддерживает нашу стратегию обеспечения национальной безопасности, будет уместно требовать предоставления такой информации, прежде чем начинать реализацию задуманного», – считает Смит.

Напомним, в прошлую среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Москва предостерегла Вашингтон от нарушения Основополагающего акта Россия – НАТО. В ходе консультаций с США в Вене по стратегической стабильности Россия указала США на важность вывода американских войск из Европы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.

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